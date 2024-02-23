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İzmir'de torun dedesini silahla yaraladı, tutuklandı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşanan olayda 74 yaşındaki dedesini silahla yaralayan torun tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 74 yaşındaki dedesini silahla yaralayan torun, tutuklandı.

Çay Mahallesi 2115 Sokak'ta önceki gün yaşanan olayın ardından gözaltına alınan K.E.K'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen K.E.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Önceki gün, Çay Mahallesi 2115 Sokak'ta ikamet eden Mehmet A'nın tabancayla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, bacağından yaralanan Mehmet A. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Mehmet A'nın olayı torunu K.E.K'nin (17) gerçekleştirdiğini söylemesi üzerine polis, kaçan şüpheliyi olayda kullandığı tabancayla yakalamıştı.

Olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

İzmir Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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