İzmir'de 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı - Haberler

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İzmir'de 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yapılan 'torbacı' operasyonunda, 220 kilo esrar, 1 kilo 548 gram kokain ve bir hassas terazi ele geçirildi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yapılan 'torbacı' operasyonunda, 220 kilo esrar, 1 kilo 548 gram kokain ve bir hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarını tespit ettikten sonra takibe başladı. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, belirlenen bir adrese dün operasyon düzenledi. Narkotik köpeği Rex'in de katıldığı aramalarda, toprağa gömülü ve dağıtıma hazır hale getirilmiş 220 kilo esrar, 1 kilo 548 gram kokain ve bir hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda M.K. (32 ), A.K. (49), R.B. (20), S.B.(30) ve H.B. (18) gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


İzmir'de 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı

İzmir'de 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı

İzmir'de 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı

İzmir'de 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı

İzmir'de 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı

İzmir'de 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı

İzmir'de 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

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