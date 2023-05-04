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İzmir'de topraklama kablosu çalan 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'de topraklama kablosu çalan 3 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

İzmir'in Torbalı ilçesinde yeraltı topraklama kablosu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yeraltı topraklama kablosu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Pancar Mahallesi'ndeki yeraltı topraklama kablosu hırsızlığı ihbarıyla ilgili çalışma yürüttü.

Ekipler, plaka tanıma sistemi, parmak izi ve güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin H.S, Ş.B. ve M.B. olduğunu belirledi.

Belirlenen ikametlere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel

Jandarma Hisarcık Torbalı İzmir Güncel Haberler

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