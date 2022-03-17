İzmir'de toplu ulaşıma zam

İZMİR'de toplu ulaşım ücretlerinde, 20 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere düzenleme yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı uyarınca, A Tarife kapsamında 4,70 TL olan tam biniş ücreti, 6,50 TL'ye çıkarıldı. 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 1,20 TL, ikinci aktarma ücreti ise 90 kuruş olarak belirlendi. İlk binişten sonraki 120 dakika içinde, üçüncü ve sonraki aktarmalardan ücret alınmaması uygulamasının ise devam edeceği bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro-Tramvay ile TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN ve ESHOT denetimli İZTAŞIT araçlarına biniş tarifeleri, akaryakıt ve enerji fiyatlarına gelen artışlar nedeniyle yeniden düzenlendi. Tüm toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak yeni tarifenin 20 Mart'tan itibaren geçerli olacağı duyuruldu. Sağlıklı ve sürdürülebilir toplu ulaşım hizmeti istikrarı için tarifelerin her ay TÜİK tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ışığında otomatik olarak güncellenmesi kararı alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı uyarınca, A Tarife kapsamında 4,70 TL olan tam biniş ücreti, 6,50 TL'ye çıkarıldı. 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 1,20 TL, ikinci aktarma ücreti ise 90 kuruş olarak belirlendi. İlk binişten sonraki 120 dakika içinde, üçüncü ve sonraki aktarmalardan ücret alınmaması uygulaması devam edecek.