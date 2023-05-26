İzmir'de Toplu Ulaşım Araçları Seçim Günü 24 Saat Hizmet Verecek

İzmir'de yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu dolayısıyla tüm toplu ulaşım araçları 28 Mayıs Pazar günü 24 saat kesintisiz hizmet verecek. Seçimin ardından ise sandık görevlilerinin güvenli şekilde ulaşımlarını sağlayabilmeleri için toplu ulaşım hizmeti devam edecek.

İzmir'de tüm toplu ulaşım araçlarının 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu dolayısıyla 24 saat kesintisiz hizmet vereceği bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, metro, tramvay ve İZDENİZ ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN seferleri, cumartesiyi pazara bağlayan gece sandık görevlileri için 03.30'dan itibaren çalışmaya başlayacak.

Seçimin ardından ise sandık görevlilerinin güvenli şekilde sandık sonuçlarını teslim ederek ulaşımlarını sağlayabilmeleri için 15 Mayıs 2023 Pazartesi sabahına kadar toplu ulaşım hizmeti devam edecek.

Tüm hatlarda otobüs ve sefer sıklıklarını artıran ESHOT, yaklaşık 1000 araçla hizmet verecek. İZULAŞ ve İZTAŞIT otobüsleriyle birlikte tüm hatlarda 1300'e yakın araç çalışacak. Öte yandan her gece 5 hatta devam eden Baykuş seferleri ise 21 hatta çıkarılacak.

İZDENİZ gemileri ise Karşıyaka-Konak ve Karşıyaka-Alsancak iskeleleri arasında cumartesi gece yarısından itibaren pazartesi sabahı 06.30'a kadar ring seferleri yapacak.