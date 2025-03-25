İzmir'de Toplantı ve Gösterilere Yasağın Süresi Uzatıldı

(İZMİR) - İzmir Valiliği, kent genelinde kamu düzeninin korunması amacıyla toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamalarına yönelik yasakların dört gün daha uzatılarak, 29 Mart'a kadar sürdürülmesine karar verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasının 21 Mart'tan bugün saat 23.59'a kadar beş gün süreyle yasaklandığı hatırlatıldı.

"Ancak, ilde huzur ve sükunu bozacak eylemlerin olması ihtimaline binaen mevcut tedbirlerin devam ettirilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği" belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu nedenle, ilgili mevzuat gereği olarak Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 26 Mart 2025 günü saat 00.00'dan 29 Mart 2025 günü saat 23.59'a kadar dört gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır."