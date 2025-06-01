İzmir'de Grev Sebebiyle Çöpler Toplanmıyor: Vatandaşlar Tepki Gösteriyor

İzmir'de Grev Sebebiyle Çöpler Toplanmıyor: Vatandaşlar Tepki Gösteriyor
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İzmir'de Büyükşehir Belediyesi işçilerinin grevi nedeniyle toplanmayan çöpler, çevreye kötü koku yaymakta ve vatandaşlar duruma tepki göstermektedir. Yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine grev devam ediyor. Grev nedeniyle turizm bölgeleri başta olmak üzere birçok sokakta çöp yığınları oluşmuş durumda, bu durum halkın günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.

İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi işçilerinin grevi nedeniyle toplanmayan çöpler, çevreye kötü koku yayarken, vatandaşlar duruma tepki gösteriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine grevde olan işçilerin eylemi devam ediyor. İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çeşitli hizmet alanlarında görev yapan Genel-İş Sendikasına üye işçilerin grevi, kentteki hizmetleri aksatıyor.

Kente gelen turistlerin vakit geçirdiği, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Konak Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve kordon boyunda da işçilerin grevi nedeniyle çöpler toplanmıyor.

Çöplerin toplanmaması nedeniyle bazı sokaklarda çöp yığınları oluştuğu gözlenirken, kaldırım ve yollara taşan çöpler, kirliliğe ve kötü kokuya neden oldu.

Grevdeki işçilerin, çöplerin başındaki nöbetleri de sürüyor.

"Türkiye'nin incisi İzmir'e hiç yakışmıyor"

İzmir'de yaşayan vatandaşlardan Orhan Özütürk, eşiyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan bir kafeteryaya kahve içmeye geldiğini, toplanmayan çöpleri görünce şaşırdığını söyledi.

Çöplerin kötü kokuya sebep olduğunu belirten Özütürk, "İzmir bunu hak etmiyor. Fazla lafa gerek yok. Başkan yok. Temizlikçiler yok. Türkiye'nin incisi İzmir'e hiç yakışmıyor. Turizm bölgesi, şurada bayrama 3 gün kaldı. Buraları bayramda hiç düşünemiyorum." dedi.

Özütürk, grev nedeniyle insanların kent içi ulaşımda da zorluklar yaşadığını aktardı.

Vatandaşlardan Gülay Özütürk de yaşanan kötü görüntülerin İzmir'e yakışmadığını söyledi.

Grevin 4. gününde olduğunu hatırlatan Özütürk,"Pislik ve rezillik. Otobüsler çalışmıyor. İzmir'e yakışmıyor." şeklinde konuştu.

Grev

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev kararını uygulamaya başlamıştı.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
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