İzmir'de topladığı altınlarla kaçtığı öne sürülen kuyumcu teslim oldu - Haberler

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İzmir'de topladığı altınlarla kaçtığı öne sürülen kuyumcu teslim oldu

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
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İzmir'de topladığı altınlarla kaçtığı öne sürülen kuyumcu teslim oldu

İzmir'in Bornova ilçesinde yüksek kar vaadiyle topladığı altınlarla ortadan kaybolduğu iddia edilen ve 15 Mart'tan bu yana aranan kuyumcu, teslim oldu.

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde yüksek kar vaadiyle topladığı altınlarla ortadan kaybolduğu iddia edilen ve 15 Mart'tan bu yana aranan kuyumcu, teslim oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan V.Ş, savcılığa gitti.

Burada ifadesi alınan V.Ş, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Çamdibi semtindeki Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde kuyumculuk yapan V.Ş'den bir süredir haber alamayan 10 kişi, 15 Mart'ta polise başvurmuştu. Şikayetçiler, yüksek kar vaadine kanarak V.Ş'ye altınlarını teslim ettiklerini ileri sürmüştü.

Şikayetçiler, şüphelinin kendilerine "Alacaklarımı alamadığım için sizleri mağdur ettim. Bu olayı çözmek için elimden geleni yapacağım" şeklinde mesaj attığını da bildirmişti.

Polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Münir Karaloğlu, Kuyumcu, İzmir, kar, Güncel, Haberler

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