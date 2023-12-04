İzmir'de Tombala Oynayanlara 340 Bin 620 TL İdari Para Cezası

İzmir'de yapılan denetimlerde tombala oynayan 84 kişiye toplam 340 bin 620 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 2 işletmeci hakkında adli işlem başlatıldı ve 4 kişi hakkında yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

İZMİR'de tombala ile kumar oynadıkları belirlenen 84 kişiye toplam 340 bin 620 lira idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün 'Huzur Güven' denetimi yapıldı. Ekiplerce yapılan eş zamanlı denetimlerde kumar oynanan yerlere operasyon düzenlendi. Baskınlarda tombala oynarken yakalanan 84 kişiye toplam 340 bin 620 lira idari para cezası kesildi. 2 işletmeci hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca uygulamalar kapsamında yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 4 kişi hakkında işlem yapıldı. (DHA)