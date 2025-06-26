İzmir'de TKP/ML Terör Örgütüne Operasyon: 7 Gözaltı

İzmir'de TKP/ML Terör Örgütüne Operasyon: 7 Gözaltı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında TKP/ML terör örgütüne bağlı Partizan/YDG yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Firari olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İZMİR'de TKP/ML terör örgütüne bağlı Partizan/YDG yapılanması yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TKP/ML terör örgütüne bağlı Partizan/YDG yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir'de eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Firari olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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