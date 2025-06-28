İzmir'de Tırla Çarpışan Otomobilde 3 Yaralı

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İzmir'in Torbalı ilçesinde tıra çarpan bir otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza, tırın lastiğinin patlaması sonucu meydana geldi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın yönüne ilerleyen Nurhak Kaş (28) idaresindeki 81 KJ 640 plakalı tır, İzmir-Aydın Otoyolu Özbek mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Aynı yönde ilerleyen Serkan Karabulut (40) yönetimindeki 34 BYP 600 plakalı otomobil de kaza yapan tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobilin sürücüsü ile otomobildeki Sunay Karabulut (70) ve Nevzat Karvar (73) yaralandı.

Yaralılar ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
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