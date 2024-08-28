İzmir'de Tırın Lastiğinde 50 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
İzmir'de bir tırın lastiğine gizlenmiş 50 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İzmir'de, bir tırın lastiğine gizlenmiş 50 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente bir tırla yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bir süre takip edilen tır, kent girişinde durduruldu.
Araçtaki aramalarda, lastik içine zulalanmış 50 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.