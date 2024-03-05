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İzmir'de tırın çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tır şoförü gözaltına alındı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti.

Örnekköy Mahallesi Yeni Girne Caddesi'nde 15.30 sıralarında kağıt toplayıcısı Kadir Alp'e (77), yolun karşısına geçmek isterken A.E. idaresindeki 34 BED 719 plakalı tır çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Alp'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tır şoförü A.E. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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