Tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü Güncel Haberler İzmir'in Çiğli ilçesinde park halinde olan tıra çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti. İzmir'in Çiğli ilçesinde park halinde olan tıra çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti. Engin Çınar'ın (40) kullandığı 35 BEB 702 plakalı otomobil, Balatçık Mahallesi Anadolu Caddesi'nde kontrolden çıkarak park halindeki 35 NCM 61 plakalı tırın demir yüklü dorsesine arkadan çarptı. Kazada dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü Çınar, araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartılan Çınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çınar'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay sebebiyle bir süre trafiğe kapatılan caddedeki ulaşım, ekiplerin temizlik çalışması sonrası normale döndü. Güncel Kaynak: AA / Metin Aydemir İtfaiye İzmir Çınar Güncel Haberler

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