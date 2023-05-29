İzmir'de Tır Yangını… Soyer: 'Yangın Söndürüldü…'

İzmir Çevreyolu üzerinde Bayraklı Tünellerinde bir TIR’da çıkan yangın yoğun uğraşlar sonunda söndürülürken TIR kullanılamaz hale geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yangınla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "İtfaiye ve AKS ekiplerimizin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü, tünel tahliye edildi. İlk tespitlere göre iki itfaiye personeli ve 8 vatandaşımız dumandan etkilendi, durumları iyi. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

İzmir Çevreyolu üzerinde Bayraklı Tünellerinde bir TIR'da çıkan yangın yoğun uğraşlar sonunda söndürülürken TIR kullanılamaz hale geldi.

İzmir Çevreyolu üzerinde bir TIR'da bugün yangın çıktı. Olay yerinde bulunan yurttaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun uğraşların ardından yanan TIR söndürüldü.

İKİ İFTAİYE PERSONELİ VE 8 VATANDAŞ DUMANDAN ETKİLENDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yangınla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "İtfaiye ve AKS ekiplerimizin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü, tünel tahliye edildi. İlk tespitlere göre iki itfaiye personeli ve 8 vatandaşımız dumandan etkilendi, durumları iyi. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.