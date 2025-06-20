İzmir'de TIR Yangını Ormana Sıçradı

İzmir'de TIR Yangını Ormana Sıçradı
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İzmir Çevre Yolu'nda çıkan TIR yangını, alevlerin ormana sıçramasıyla birlikte büyük bir tehdit oluşturdu. Bölgeye havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İZMİR'de TIR'da çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

İzmir Çevre Yolu'nda saat 15.00 sıralarında TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, ormana da sıçradı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter ve 5 arazöz ile 1 su ikmal aracı sevk edildi. 9 dakika içinde ilk müdahalesi yapılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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