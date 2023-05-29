İzmir'de TIR yangını: 31 kişi tedavi altına alındı

İzmir Valiliği, dün çevreyolu üzerinde bir TIR'ın yanması ile ilgili; "Toplam 31 kişi, tedavi altına alınmış olup, yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

İzmir'de çevreyolu üzerinde bulunan Bayraklı tünellerinde bir TIR'da yangın çıktı. Yurttaşların olayı bildirmesiyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. TIR ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. İzmir Valiliği, olay ile ilgili yazılı olarak şu açıklamayı yaptı:

"İzmir Bayraklı tünellerinde, 29 Mayıs Pazartesi günü 10: 30 sıralarında, Bornova'dan Karşıyaka istikametine seyir halinde bulunan kompresör yüklü bir TIR arızalanarak tünel içinde yanmıştır. Yangın sonucunda dumandan etkilenen vatandaşlar ile yangına müdahale eden 112, itfaiye, emniyet ve jandarma personelinden oluşan toplam 31 kişi; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi ve Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış olup, yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in de olay yerine giderek incelemelerde bulunduğu yangınla ilgili tahkikat sürdürülmektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

. OLAY ANINA AİT GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ

. İZMİR VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER'İN İNCELEMELERİNDEN GÖRÜNTÜ

. TIR YANGININDAN GÖRÜNTÜ