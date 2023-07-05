İzmir'de tır-otomobil çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, tırın sola dönülmez levhasının bulunduğu noktada manevra yaparken otomobile çarptığı anlar yer alıyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı trafik kazası anı güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kara yolunda ilerleyen tırın, sola dönülmez trafik levhasının bulunduğu noktada yavaşlayıp dönmek için manevra yaptığı, aynı yönde ilerleyen otomobilin de tıra çarptığı anlar yer alıyor.

İzmir-Aydın kara yolu Pamukyazı mevkiinde dün Delil Süer (26) yönetimindeki 34 RB 5017 plakalı otomobil, E.T. (48) idaresindeki tır ile çarpışmıştı. Kazada Süer, hayatını kaybetmişti.

Kazada yaralanan ve olay yerinden yürüyerek kaçan E.T. ise kaza yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yakalanıp Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.