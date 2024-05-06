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İzmir'de Tır Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti. Halkapınar Mahallesi'ndeki Gıda Çarşısı'ndan yolun karşısına geçmeye çalışan Birgül Kodaloğlu'na (74) tır çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kodaloğlu'nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Halkapınar Mahallesi'ndeki Gıda Çarşısı'ndan yolun karşısına geçmeye çalışan Birgül Kodaloğlu'na (74) tır çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kodaloğlu'nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Adli Tıp Kurumu İzmir Yaşam Güncel Haberler

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