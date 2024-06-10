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İzmir'de Tır Kazası: 5 Kişi Yaralandı

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İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir tır, otomobil ve minibüsle çarpışarak yangına neden oldu. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İzmir'in Bornova ilçesinde kontrolden çıkan tırın, otomobil ve minibüsle çarpışması sonucu yangın çıktı, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde seyreden 34 AT 7416 plakalı tır, kontrolden çıkarak bariyerlere ve aynı yönde giden 06 DAN 490 plakalı otomobile çarptı. Arkadan gelen 35 BUN 056 plakalı minibüs de tıra çarptı. Kaza sonrası henüz belirlenemeyen nedenle araçlar alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, yolu trafiğe kapatırken, yoğun dumanın yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazada sürücülerin de aralarında olduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Bornova trafik İzmir Yaşam Güncel Haberler

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