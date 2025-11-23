İzmir'de TIR'a Çarpan Otomobilde 11 Yaşındaki Çocuğun Acı Sonu
İzmir'in Torbalı ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan otomobilin felaketinde 11 yaşındaki Rüzgar Süleyman Yılmaz ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza, 19 Kasım'da İzmir-Aydın kara yolu 3069 Sokak kesişiminde meydana geldi. Baran Hikmet Yılmaz'ın (20) kullandığı 35 BJP 111 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan TIR'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Yılmaz ile yanındaki kardeşi Rüzgar Süleyman Yılmaz, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Rüzgar Süleyman Yılmaz, dün yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cenazesi, dün ikindi vakti Kuşçuburnu Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan otomobil sürücü Baran Hikmet Yılmaz'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
