İzmir'de Ticari Taksiyle Kaza: Bir Kişi Ağır Yaralandı
İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ticari taksiyle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kazada, yaralanan diğer kişilerin durumu ise henüz bilinmiyor.
İzmir'in Konak ilçesinde ticari taksiyle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Yenişehir Mahallesi Gaziler Caddesi'nde O.B. yönetimindeki 35 AH 3324 plakalı otomobil, ara sokaktan ana yola çıkan A.Y. idaresindeki 35 T 7445 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlar refüje savruldu.
Kazada sürücüler ile 35 AH 3324 plakalı otomobilde bulunan G.B. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan O.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından trafiğe açıldı.