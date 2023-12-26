İzmir'de Ticari Taksi Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti
İzmir'in Balçova ilçesinde ticari taksinin çarptığı yaya, yaşamını yitirdi. Eğitim Mahallesi Gaziosmanpaşa Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Çağatay Çalanlı'ya (52), S.İ'nin kullandığı 35 T 6210 plakalı ticari taksi çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, Çalanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan S.İ'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
İzmir'in Balçova ilçesinde ticari taksinin çarptığı yaya, yaşamını yitirdi.
Eğitim Mahallesi Gaziosmanpaşa Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Çağatay Çalanlı'ya (52), S.İ'nin kullandığı 35 T 6210 plakalı ticari taksi çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, Çalanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Gözaltına alınan S.İ'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.