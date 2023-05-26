İzmir'de ticari taksi kaldırıma çıkıp yayaya çarptı

İzmir'in Konak ilçesinde bir ticari taksi, dubaları aşarak kaldırıma çıktı ve yolda yürüyen bir yayaya çarptı. Yaralanan yayaya itfaiye ekipleri müdahale etti ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

İzmir'in Konak ilçesinde dubaları aşıp kaldırıma çıkan ticari taksi, bir yayaya çarptı. Aracın altında kalan şahıs, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Eşrefpaşa Caddesi'nde meydana geldi. A.E. idaresindeki 35 T 5189 plakalı ticari taksi, cadde üzerinde seyrederken katlı otopark karşısında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir dubaları aşıp kaldırıma çıktı. Bu esnada kaldırımda yürüyen C.G., taksinin çarpması sonucu yere düşüp aracın altında sürüklendi. Araç ile bir dükkanın tezgahı arasında sıkışan yayayı gören vatandaşlar, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaralı C.G., aracın atından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan C.G., İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İZMİR