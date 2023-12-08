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İzmir'de Terör Soruşturması Yalanıyla Dolandırıcılık

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İzmir'in Bornova ilçesinde kendisini emniyet mensubu olarak tanıtarak bir kişiyi dolandıran zanlı, asayiş uygulaması yapan polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Zanlının üst aramasında birçok değerli eşya ve para ele geçirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde kendisini emniyet mensubu olarak tanıtarak "terör soruşturması" yalanıyla bir kişiyi dolandıran zanlı, asayiş uygulaması yapan polis ekibince, bindiği takside gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, Bornova ilçesinde uygulama yaptığı sırada, ticari takside yolcu olarak bulunan İ.A'nın tedirgin davranışlarından şüphelendi.

Şüphelinin üst aramasını yapan ekipler, 17 bilezik, 2 altın kolye, 4 beşibiryerde reşat altını, 25 çeyrek altın, 1 gram altın, 9 reşat altını ile 9 Ata altını ile bir miktar para ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.A, emniyete götürüldü.

Şüpheli, sorgusunda, kendisini emniyet mensubu olarak tanıtarak, hesaplarının terör örgütünce ele geçirildiği yalanıyla R.K'yi dolandırdığını itiraf etti.

İ.A'nın emniyetteki işleminin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

İzmir Dolandırıcılık Gözaltı Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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