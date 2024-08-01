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İzmir'de Terör Propagandası Yapan Şüpheliler Gözaltına Alındı

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İzmir'de sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir'de sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve El Kaide'nin propagandası yaptığı tespit edilen 11 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Polis ve jandarma ekiplerince şüphelilerden 7'si gözaltına alındı, diğerlerinin yurt dışında olduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i Cumhuriyet Başsavcılığınca salıverildi.

Diğer şüphelilerden 1'tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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