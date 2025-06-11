İzmir'de Terör Propagandası Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
İzmir'de sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddia edilen 5 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Bir zanlının yurt dışında olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
İzmir'de sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada silahlı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları öne sürülen 6 zanlıya yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer zanlının yurt dışında olduğu, yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel