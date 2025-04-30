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İzmir'de Terör Propagandası Yapan 41 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de Terör Propagandası Yapan 41 Şüpheli Gözaltına Alındı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, 19 Mart'ta başlayan protestolar sırasında güvenlik güçlerine saldırıda bulunduğu ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 41 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'de terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları öne sürülen 41 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından silahlı terör örgütlerine yönelik soruşturma yürütüldü. Bu kapsamda 19 Mart'ta başlayan protesto eylemleri kapsamında; güvenlik kuvvetlerine yönelik taşlı/sopalı saldırıda bulunduğu ve grupları provoke ettiği tespit edilen ve sosyal medya platformları üzerinden DHKP/C, THKP/C, TKP/ML ve DEV-YOL silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen toplam 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 41 şüpheli, polis ve jandarma ekiplerince yakalandı. Firari 19 şüphelinin yakalanması içinse çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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