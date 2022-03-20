İzmir'de terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 2 kişi yakalandı
AA - Meriç Ürer - Güncel
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İzmir'de terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla aranan 2 kişi yakalandı.
İZMİR (AA) - İzmir'de terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla aranan 2 kişi yakalandı.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının 21 Mart Nevruz Bayramı kutlamalarına yönelik uygulamaları kapsamında, Suriye'de terör örgütü PKK/KCK/YPG/PYD içerisinde faaliyet gösterdiği ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği tespit edilen R.T, Karabağlar ilçesinde gözaltına alındı.
FETÖ'ye üye olmaktan aranan T.K. de Balçova ilçesinde yakalandı.
AA / Meriç Ürer - Güncel