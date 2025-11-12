İzmir'de Terör Örgütü Propagandası Yapan 6 Şüpheli Gözaltında
İzmir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, sosyal medya üzerinden çeşitli terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütleri DHKP/C, THKP/C, TKP/ML, TİKKO, DEV-YOL ve DEV-GENÇ propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli hakkında çalışma başlattı.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel