İzmir'de Terör Örgütü Propagandası Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yapan 5 kişi gözaltına alındı.
İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DHKP/C, THKP/C, THKO ve TKP/ML'nin sosyal medyadan propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen operasyonla zanlıların tamamı yakalandı.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel