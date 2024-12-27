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İzmir'de Terör Örgütü Propagandası Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de Terör Örgütü Propagandası Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yapan 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DHKP/C, THKP/C, THKO ve TKP/ML'nin sosyal medyadan propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonla zanlıların tamamı yakalandı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
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