İzmir'de Terör Örgütü Propagandası Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DHKP/C, THKP/C, THKO ve TKP/ML'nin sosyal medyadan propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonla zanlıların tamamı yakalandı.