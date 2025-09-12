İzmir'de Terör Örgütü Propagandası Yapan 3 Zanlı Gözaltında
İzmir'de, terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde jandarma tarafından yapıldı.
İzmir'de terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütleri THKP-C, DHKP-C ve DEV-YOL'un propagandasını yaptıkları tespit edilen 3 şüpheliye yönelik çalışma gerçekleştirdi.
İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel