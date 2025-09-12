Haberler

İzmir'de Terör Örgütü Propagandası Yapan 3 Zanlı Gözaltında

İzmir'de, terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde jandarma tarafından yapıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütleri THKP-C, DHKP-C ve DEV-YOL'un propagandasını yaptıkları tespit edilen 3 şüpheliye yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
500
