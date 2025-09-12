Haberler

İzmir'de Terör Örgütü Propagandası Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Jandarma, terör örgütü THKP/C, DHKP/C ve DEV-YOL propagandası yapan şüphelere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.

İZMİR'de, jandarmanın, terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü THKP/C, DHKP/C ve DEV-YOL propagandası yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
