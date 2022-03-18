İzmir'de terör örgütü PKK operasyonunda 14 kişi yakalandı - Haberler

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İzmir'de terör örgütü PKK operasyonunda 14 kişi yakalandı

AA - Şafak Yel - Güncel
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İzmir'de terör örgütü PKK operasyonunda 14 kişi yakalandı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK ile iltisaklı oldukları ileri sürülen ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Buca, Konak, Bornova, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 14 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Şafak Yel - Güncel

Cumhuriyet, Terör, İzmir, PKK, Güncel, Haberler

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