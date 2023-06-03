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İzmir'de Terör Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı, 6 El Yapımı Patlayıcı Ele Geçirildi

Güncel Haberler

İzmir'in Menemen ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonda 6 el yapımı patlayıcı ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İZMİR'in Menemen ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonda 6 el yapımı patlayıcı ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyelerinin, sansasyonel eylemlerde kullanılmak üzere Menemen ilçesindeki bir adreste el yapımı patlayıcı hazırlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından Özel Harekat polisleri, Olay Yeri İnceleme ve Bomba İmha şube müdürlükleri ekiplerinin de katılımıyla 31 Mayıs'ta, 2 araç ve 1 iş yerine operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda 6 el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Operasyonda, gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Menemen PKK Güncel Haberler

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