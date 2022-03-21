Son dakika: İZMİR'DE TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 9 GÖZALTI - Haberler

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Son dakika: İZMİR'DE TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bir son dakika haberine göre İZMİR'de, PKK/PYD adına faaliyet yürüten Suriye uyruklu kişiler ile sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen kişilere yönelik, polisin düzenlediği operasyonlarda, toplam 9 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'de, PKK/PYD adına faaliyet yürüten Suriye uyruklu kişiler ile sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen kişilere yönelik, polisin düzenlediği operasyonlarda, toplam 9 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/PYD adına faaliyet yürüten Suriye uyruklu kişiler ile sosyal medya hesapları üzerinden bölücü terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen kişilere yönelik, bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Şehir merkezi ve ilçelerdeki operasyonlarda, toplam 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, örgüte ait olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital malzeme ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki

işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Son dakika: İZMİR'DE TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Son dakika: İZMİR'DE TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Son dakika: İZMİR'DE TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Son dakika: İZMİR'DE TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Son dakika: İZMİR'DE TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Son dakika: İZMİR'DE TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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