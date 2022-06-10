İzmir'de Terör Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı - Haberler

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İzmir'de Terör Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı

ANKA - Güncel
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İzmir'de Terör Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı

İzmir'de terör örgütü üyeliğinden haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi ile Suriye uyruklu IŞİD üyesine defalarca para transferi yaptığı tespit edilen 1 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İzmir'de terör örgütü üyeliğinden haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi ile Suriye uyruklu IŞİD üyesine defalarca para transferi yaptığı tespit edilen 1 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesi için 31 Mayıs-8 Haziran tarihleri arasında 5 ilçede operasyon düzenledi. "PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan N.A. ve E.Ç. Torbalı'da, İ.H.G. ise Bayraklı'da gözaltına alındı. "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan A.K. ve O.F.A. isimli şüpheliler ise Aliağa ve Bornova'da yakalandı.

Jandarma ekipleri, IŞİD Silahlı Terör Örgütü üyesi Suriye uyruklu E.A.'ya defalarca para transferi yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu R.E.S.'yi ise Konak'ta yakaladı. Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

ANKA / Güncel

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