İzmir'de Termometreler 40 Dereceyi Gösterdi

METEOROLOJİ'den, Ege Bölgesi'ndeki illerin sıcak hava dalgası etkisine gireceğinin açıklanmasının ardından, İzmir'de termometrelerin 40 dereceyi gösterdi. Kentte kimileri denize girdi, kimisi de ağaçların gölgesinde serinledi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, İzmir'in de aralarında olduğu Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'nin sıcak hava dalgası etkisine gireceğinin tahmin edildiğini açıkladı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5-8 derece üzerine çıktı. Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği İzmir'de bazı kişiler, çareyi kent merkezinde denize girmekte bulurken, bazıları da ağaçların gölgesine sığındı. İzmir'de hissedilen sıcaklığın çok yüksek olduğunu söyleyen ve Balçova ilçesinde İnciraltı Kent Ormanı'ndaki ağaçların gölgesinde vakit geçiren Benay Karabay, "Günler çok zor geçiyor. Evde klimayla yaşıyoruz. İzmir'in sıcağı çok başka. Bunaltıcı bir sıcak var. Dün ve bugün çok daha sıcak. Benim tahminim hava sıcaklığı 50 dereceleri gördü. Çok zorlanıyoruz ama İzmirliler olarak sıcağa alışkınız. Üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Kent ormanına geldik. Burada az da olsa esinti var. Mangalımızı da yakacağız, keyfimize bakacağız" dedi.