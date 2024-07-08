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İzmir'de terk edilen araçlar geri dönüşüm tesisine yönlendiriliyor

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İzmir'de terk edilen ve sahiplerine ulaşılamayan hurda niteliğindeki araçlar, Menemen'de kurulan merkezdeki işlemlerin ardından geri dönüşüm tesisine yönlendiriliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, terk edilmiş ve hurda araçlar, Hurda Araç Merkezi'ne çekiliyor ve sahiplerine ulaşılamayan araçlar geri dönüşüm tesisine götürülerek ekonomiye kazandırılıyor.

İzmir'de sokağa park edilen ve sahiplerine ulaşılamayan hurda niteliğindeki araçlar, Menemen'de kurulan merkezdeki işlemlerin ardından geri dönüşüm tesisine yönlendiriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki terk edilmiş ve hurda araçlar, Menemen'de 13 bin metrekare alana kurulan 892 araç kapasiteli Hurda Araç Merkezi'ne çekiliyor.

Yasal işlemlerle sahiplerine ulaşılamayan araçlar, 6 aylık sürenin ardından Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş'nin geri dönüşüm tesisine götürülerek ekonomiye kazandırılıyor.

Aralarında lüks ve klasik otomobillerin de bulunduğu 476 aracın yer aldığı merkezde son 4 yılda 177 araç, sahiplerine verilirken 31'i ise geri dönüştürüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürü Fatih Toprakdeviren, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 122. maddesi kapsamında çevre ve görüntü kirliliğine neden olan, güvenlik açısından riskli araçları tespit ettiklerini anlattı.

Şikayetler veya ilçe belediyelerinden gelen taleplerle de çalışma yaptıklarını aktaran Toprakdeviren, "Aracın bulunduğu konumda tespit yapıyoruz. Eğer plakalıysa ilçe belediyesine yazı yazıyoruz ve 7 gün içerisinde araç sahibine tebligat yapılmasını istiyoruz. Sahibine ulaşamazsak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile şasi bilgileriyle ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaşamadığımız zaman emniyetin düzenlediği trafikten men tutanakları ile aracı çekiyoruz." ifadesini kullandı.

Toprakdeviren, hakkında çalıntı işlemi veya yakalama kararı bulunan araçların ise merkeze alınmadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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