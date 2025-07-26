İzmir'de Temmuz Sıcaklık Rekoru: 43,5 Derece

İZMİR'de ölçülen 43,5 dereceyle temmuz ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Yüksek hava sıcaklığının 30 Temmuz'a kadar devam edeceği bildirildi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba gününe kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi. Bu kapsamda sıcak havanın etkili olduğu İzmir'de hava sıcaklığı zaman zaman 40 derecenin üzerine çıktı. Dün en yüksek sıcaklık 43,5 dereceyle Bornova'da ölçüldü. Sıcak hava nedeniyle hem İzmirlilerin hem de turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan olan Konak ilçesindeki Gündoğdu Meydanı da boş kaldı. Meydana gelen az sayıda vatandaş, ağaç altlarına ve gölgeye sığındı. Öte yandan dün ölçülen 43,5 dereceyle İzmir'de temmuz ayı sıcaklık rekoru kırıldı.