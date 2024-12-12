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İzmir'de Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

İzmir'de Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı
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Bornova ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İzmir'in Bornova ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, ilçede Laka Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikada çalışan işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
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