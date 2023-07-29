İzmir'de Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı

İZMİR'in Buca ilçesinde, tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. İş yerinde hasar meydana geldi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında İzmir Buca Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesi'nde (BEGOS) bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenden çıkan yangını fark edenlerin durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Atölyedeki kumaşların da alev almasıyla yangın hızla büyürken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Meydana gelen yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.