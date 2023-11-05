İzmir'de, tekstil atölyesinde yangın (2)
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YANGIN KONTROL ALTINDAİzmir'in Bornova ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.
YANGIN KONTROL ALTINDA
İzmir'in Bornova ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin atölyede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel