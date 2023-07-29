İzmir'in Buca ilçesinde bir tekstil atölyesinde çıkan yangın büyük korku yaşattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

İzmir'de tekstil atölyesinde korkutan yangın

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde bir tekstil atölyesinde çıkan yangın büyük korku yaşattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın saat 19.00 sıralarında İzmir Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenden çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Atölyedeki kumaşların alev alması nedeniyle yangın hızla büyürken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Meydana gelen yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde büyük maddi hasar meydana geldi. Yangında ölen ya da yaralanan vatandaşın olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.