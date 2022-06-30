İzmir'de tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan iki FETÖ sanığı yakalandı İzmir'in Menderes ilçesi açıklarındaki bir tekneye düzenlenen operasyonda FETÖ üyeliğinden yargılanan eski öğretim üyesi ve eski öğretmen yakalandı, yasa dışı geçişlerine yardım ettikleri iddiasıyla iki zanlı gözaltına alındı. İzmir'in Menderes ilçesi açıklarındaki bir tekneye düzenlenen operasyonda FETÖ üyeliğinden yargılanan eski öğretim üyesi ve eski öğretmen yakalandı, yasa dışı geçişlerine yardım ettikleri iddiasıyla iki zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturmaları kapsamında yargılanmaları süren bazı FETÖ üyelerinin, deniz yoluyla yurt dışına kaçmayı planladıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı, Ege Deniz Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda Gümüldür Azmak Koyu açıklarında "Kardelen" isimli tekne durduruldu. Yunanistan'ın Sisam Adasına gitmeye çalışan teknede bulunan ve haklarında FETÖ üyeliği suçlamasıyla dava açılan, mahkumiyet kararına itiraz sürecinde bulunan eski öğretim üyesi Ş.A. ve eski öğretmen M.G. yakalandı. Teknedeki H.K. ve B.K. de yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. AA / Şafak Yel - Güncel İzmir Güncel Haberler

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