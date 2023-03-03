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İzmir'de teknede tabancayla vurduğu kişiyi denize atan şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

İzmir'de teknede tabancayla vurduğu kişiyi denize atan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Dikili ilçesinde, bir kişinin teknede tabancayla vurulduktan sonra denize atılmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Dikili ilçesinde, bir kişinin teknede tabancayla vurulduktan sonra denize atılmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, önceki gün akşam saatlerinde Dikili Limanı Balıkçı Barınağı'ndan tekneyle denize açılan 5 kişiden, Mert Temel (30) ile F.D. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

F.D, yanındaki tabancayla Temel'e ateş ederek denize attı.

Tekneyle barınağa yanaşarak karaya çıkan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Temel'in cesedini karaya çıkardı.

Teknede bulunanlardan İ.C.C. ilçedeki bir otelde, N.S. ve N.K. ise Balıkesir'de yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan ve firar eden cinayet zanlısı F.D. ise Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan F.D. ve İ.C.C, tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Kaynak: AA / Güncel

Hisarcık Dikili İzmir Güncel Haberler

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