İzmir'de tekne tamiri yaparken düşerek hayatını kaybeden kişi toprağa verildi - Haberler

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İzmir'de tekne tamiri yaparken düşerek hayatını kaybeden kişi toprağa verildi

İzmir'de tekne tamiri yaparken düşerek hayatını kaybeden kişi toprağa verildi

İzmir'in Karaburun ilçesinde 3 ay önce teknesinin tamirini yaparken düşerek kafasını çarpan ve dün hayatını kaybeden tur kaptanı Koray Volkan Şengül son yolculuğuna uğurlandı.

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İzmir'in Karaburun ilçesinde 3 ay önce teknesinin tamirini yaparken düşerek kafasını çarpan ve dün hayatını kaybeden tur kaptanı Koray Volkan Şengül son yolculuğuna uğurlandı.

Mordoğan Merkez Camii'deki cenaze törenine Şengül'ün ailesi ve yakınları katıldı.

Şengül'ün cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrasında Çatalkaya Mezarlığı'nda defnedildi.

Mordoğan Mahallesi'nde tur kaptanlığı yapan 63 yaşındaki Şengül, 27 Nisan'da tekne tamiri yaparken dengesini kaybederek düşmüştü. Kafasını çarpan Şengül, ağır yaralı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Hastanede 3 aydır tedavi gören Şengül dün hayatını kaybetmişti.

AA / Meriç Ürer - Güncel

Karaburun Mordoğan İzmir Güncel Haberler

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