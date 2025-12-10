Haberler

İzmir'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ATV sürücüsüne para cezası

İzmir'de, trafik güvenliğini tehlikeye atan ATV sürücüsüne 13 bin 420 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'de trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren ATV sürücüsüne 13 bin 420 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, İzmir Çevre Yolu Buca Batı Kavşağı'nda seyreden 35 YP 195 plakalı ATV'nin tehlikeli şekilde şerit değiştirdiğinin belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, sürücünün E.A. (35) olduğunu tespit etti.

Sürücüye tehlikeli şerit değiştirmek, trafik işaret ve kurallarına uymamak ve diğer araçların güvenliğini tehlikeye düşürmekten toplam 13 bin 420 lira idari para cezası verildi.

Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
