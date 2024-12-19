İzmir'de Tefecilik Yapan Şüpheli Serbest Bırakıldı
Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan R.C., ağır ekonomik zorunluluklar içinde yüksek faizle borç veren bir şüpheli olarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede ekonomik sıkıntı yaşayanlara yüksek faizle para verip senet imzalattığı, geri ödeme yapamayanları icraya verdiği öne sürülen R.C. hakkında soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ödemiş Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, R.C'yi yakaladı.
Aramalarda çok sayıda senet, senet koçanı ve 5 not defteri ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.