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İzmir'de 'tefecilik' yapan 7 şüpheli yakalandı

İzmir'de 'tefecilik' yapan 7 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

İzmir'de ekonomik durumu kötü ve acil nakit arayışındaki kişilere yüksek faizle borç verip 'tefecilik' yaptığı öne sürülen 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda birçok belge ve 1 milyon 590 bin TL ele geçirildi.

İZMİR'de, ekonomik durumu kötü ve acil nakit arayışındaki kişilere yüksek faizle borç verip 'tefecilik' yaptığı öne sürülen 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ekonomik durumu kötü, acil nakit arayışındaki kişilere yüksek faizle borç verip senet imzalatan ve borçlarını ödeyemeyenleri icraya verip mağdur eden, ayrıca borca karşılık teminat olarak aldıkları taşınmazları ikinci ve üçüncü kişilere devredip birçok vatandaşı mağdur eden şüphelilere yönelik harekete geçti. Buca, Karabağlar ve Menderes ilçelerinde belirlenen 8 ayrı adrese, bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Aramalarda 4 ruhsatsız tüfek, 22 av tüfeği kartuşu, 1 ruhsatsız tabanca, 60 fişek, borçluların adlarının yazdığı 4 ajanda, çeşitli isimlere düzenlemiş 74 senet, 15 tapu senedi, 8 çek, 72 belge (sözleşme, vekaletname) ve suçtan elde edildiği sanılan 1 milyon 590 bin TL ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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